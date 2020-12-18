В Крыму за сутки коронавирусом заболело 356 человек

В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 356 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зарегистрировали 356 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 31 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших самостоятельно к врачу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 280 человек. Еще 75 нашли среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.

В крымских лабораториях за сутки на коронавирус обследовали 6 тысяч 419 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 309 человек, выздоровевших за весь период – 15 тысяч 920 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

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