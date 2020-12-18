Скважину в селе под Красногвардейском прочистили после многолетнего простоя.

Скважину в селе Нахимово Красногвардейского района, которая не использовалась десятилетие, прочистили и запустили. На работы потратили около 5 миллионов рублей.

- Несколько недель подрядчик в буквальном смысле сражался за воду, пробивая скважину после многолетнего простоя. Она была серьезно забита на нескольких горизонтах камнями, мусором и падалью, - отметил глава администрации района Роман Шантаев, слова которого приводят в пресс-службе главы Красногвардейского муниципального района.

Он добавил, что пока еще вода не очистилась полностью – имеет характерный цвет и осадок.

- Но на глазах она становится чище, - подчеркнул Шантаев.

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