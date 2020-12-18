В Крыму зарегистрировали еще 7 летальных случаев от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму зафиксировали еще 7 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число COVID-положительных, скончавшихся от болезни, достигло 407 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 356 человек. В 31 случае болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего количества заболевших к врачу за медпомощью обратилось 280 человек. Еще 75 нашли среди контактировавших с ранее инфицированными. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.

В региональных лабораториях за сутки провели 6 тысяч 419 тестов на коронавирус. За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 15 тысяч 920 человек.

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