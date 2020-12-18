В Крыму от коронавируса привили уже 77 медиков

Врачи внимательно наблюдают за привитыми медиками Фото: Александра Тимощенко

Вчера, 17 декабря, на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин рассказал о готовности России к развитию пандемии. Президент считает, что Россия, по сравнению с другими странами, справляется с вирусом эффективно. Масштабная вакцинация населения, в том числе крымчан, начнется с 2021 года.

- Ни одна система здравоохранения мира не была готова к таким масштабам. Но наша система еще оказалась эффективной, по сравнению с тем, что происходило в мире, - сказал Путин.

В Минздраве Крыма рассказали, что на полуостров привезли уже 542 дозы вакцины «Спутник-V». Поставка еще 1655 доз ожидается. По состоянию на17 декабря 77 медиков от коронавируса уже привиты. Врачи внимательно наблюдают за их состоянием.

Масштабная вакцинация крымчан стартует не раньше января 2021 года. Прививать людей будут в городских и районных больницах. Для этих целей в медицинских организациях республики обучено 45 специалистов.

Напомним, от Covid-19 врачей начали вакцинировать 15 декабря.

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