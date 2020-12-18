Малыши получат от Путина по 5 тысяч рублей на Новый Год

Каждому ребенку до 7 лет Путин отправит по 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На новогодние праздники всем семьям, где есть дети до 7 лет, Владимир Путин выделит по 5 тысяч рублей, об этом президент России сообщил на ежегодной пресс-конференции.

- Государство сделает нашим детям подарок на Новый Год. Понимаю, что небольшой и скромный, но будет всем семьям, где есть дети до семи лет. Каждому ребенку по 5 тысяч рублей, - сказал Путин.

Напомним, что из-за сложных условий, которые вызвал COVID-19, на детей до трех лет государство выплачивало в месяц по 5000 рублей, от 3-х до 16 лет – по 10 тысяч рублей.

В Крыму дополнительные выплаты получили 80,8 тысяч человек. Неработающие родители получали по 3 тысячи рублей ежемесячно. Единоразовую выплату - 3 тысячи рублей получили матери-одиночки, по 5 тысяч отправили родителям детей-инвалидов, семьям с детьми от 16 до 18 лет заплатили по 10 тысяч рублей.

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