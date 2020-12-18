Новый медцентр имени Семашко в Симферополе официально открылся.
Фото: Александра Тимощенко
В Симферополе прошло официальное открытие нового многопрофильного медицинского центра имени Семашко, передает корреспондент КП-Крым.
На торжественной церемонии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
- Все ведомства сработали оперативно, подрядчики не задержали. Работа выполнена на 5 баллов. Всех поздравляю с открытием, - подчеркнул Аксенов во время открытия.
На церемонии открытия присутствовали представители власти и общественность.
Фото: Александра Тимощенко
Медцентр ввели в эксплуатацию 8 октября, после 10 декабря в больницу начали переводить отделения из Республиканской клинической больницы имени Семашко.
Напомним, новый многопрофильный медицинский центр имени Семашко под Симферополем, площадью в 65 тысяч квадратных метров, включает в себя: 12 этажей лечебного корпуса на 734 места, поликлинику и лабораторию, где результаты анализов пациенты смогут получить через несколько часов.
Система обеспечения медцентра автономная: на случай отключения электроэнергии здание автоматически переключится на дизельную станцию.
Только медоборудования для медцентра было закуплено на 3 миллиарда рублей.
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