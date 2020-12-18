За ценами на продукты в Крыму будут следить внимательнее

На определенные продукты установят фиксированные цены
Фото: из архива "КП"
За ценами на продукты в стране будут смотреть внимательнее, об этом Владимир Путин рассказал на ежегодной пресс-конференции. О контроле за ценовой политикой напомнили и в министерстве промышленной политики Крыма.
В крупных торговых сетях мониторинг стоимости социально значимых продуктов питания министр Александр Трянов 16 декабря проводил лично. Серьезных нарушений он не выявил.
- Резкий рост цен на базовую продуктовую корзину обескуражил людей, поэтому Правительство РФ приняло меры, которые позволят сдержать их, - отметил министр.
На определенные продукты установят фиксированные цены, которые будут действовать с 16 декабря 2020 года до 31 марта 2021 года. Так, например, масло подсолнечное рафинированное не должно стоить больше 110 рублей за 1 литр, включая НДС 10%, а сахар - 46 рублей за килограмм.
- Мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары ежедневно продолжает осуществляться нашим министерством, городскими и районными администрациями, - добавил Трянов.
Если цена будет завышена искусственно, информация об этом направится в Крымское УФАС России для принятия соответствующих мер.
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