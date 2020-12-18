За ценами на продукты в Крыму будут следить внимательнее

На определенные продукты установят фиксированные цены Фото: из архива "КП"

За ценами на продукты в стране будут смотреть внимательнее, об этом Владимир Путин рассказал на ежегодной пресс-конференции. О контроле за ценовой политикой напомнили и в министерстве промышленной политики Крыма.

В крупных торговых сетях мониторинг стоимости социально значимых продуктов питания министр Александр Трянов 16 декабря проводил лично. Серьезных нарушений он не выявил.

- Резкий рост цен на базовую продуктовую корзину обескуражил людей, поэтому Правительство РФ приняло меры, которые позволят сдержать их, - отметил министр.

На определенные продукты установят фиксированные цены, которые будут действовать с 16 декабря 2020 года до 31 марта 2021 года. Так, например, масло подсолнечное рафинированное не должно стоить больше 110 рублей за 1 литр, включая НДС 10%, а сахар - 46 рублей за килограмм.

- Мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары ежедневно продолжает осуществляться нашим министерством, городскими и районными администрациями, - добавил Трянов.

Если цена будет завышена искусственно, информация об этом направится в Крымское УФАС России для принятия соответствующих мер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50