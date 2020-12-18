В Крыму мужчина заживо сгорел в машине

В сгоревшем авто нашли тело. Фото: Главное управление МЧС по РК

В Ленинском районе Крыма в автомобиле заживо сгорел человек. О произошедшем спасателям рассказали 18 декабря в 02:56, сообщили в Главном управлении МЧС по РК.

К месту происшествия немедленно направилось три спасателя.

- Легковой автомобиль «Renault Kaptur» горел на территории частного дома. Была угроза распространения огня на здание, - отметил министр Сергей Шахов.

Пожар локализовали и ликвидировали за 15 минут.

- К большому сожалению, в сгоревшей машине сотрудники МЧС обнаружили погибшего. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам, - рассказал министр.

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