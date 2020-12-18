Вакцинировать крымчан от коронавируса будут в 33 амбулаторных центрах

Вакцинировано уже 77 крымских медиков Фото: Александра Тимощенко

Массовая вакцинация населения Крыма от коронавируса начнется в 2021 году. Минздрав уже активно готовится к жизненно значимой кампании, сообщил министр Александр Остапенко.

Сейчас прививки от Covid-19 начали делать медикам региона. Вакцинировано уже 77 специалистов. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Остапенко, в скором времени в Крыму начнется массовая вакцинация.

- В республике сейчас готовы 33 амбулаторных центра, где мы будем вакцинировать крымчан. Мы идем по пути максимального притяжения человека к точке вакцинации, - заявил он.

Напомним, первые вакцины от коронавируса медики Крыма получили 15 декабря. В регион привезли 500 доз.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50