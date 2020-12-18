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Керчь получила 50 новых автобусов для городских перевозок

Новый транспорт выйдет на линии сразу после Нового года
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Новые автобусы куплены на деньги правительства Москвы по поручению президента Путина

Новые автобусы куплены на деньги правительства Москвы по поручению президента Путина

Керчь получила 50 новых автобусов для муниципального автопарка. Уже 1 января они выйдут на 10 городских маршрутов.

- Все автобусы 2020 года выпуска, они оснащены системой кондиционирования воздуха, тахографами, программно-техническими комплексами видеонаблюдения, аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС), системой автоматизированного контроля оплаты проезда, - сообщили в администрации Керчи. - Работают на компримированном природном газу, имеют опцию «Доступная среда» (для людей с ограниченными возможностями), систему электронного информирования пассажиров (электронное табло, бегущая строка, аудио-информирование). Длина автобусов 8800 м, общая пассажировместимость 59 человек, мест для сидения 29.

Подвижной состав, работающий на муниципальных маршрутах Керчи, давно требовал обновления. Комфортабельные новые автобусы среднего класса с большей пассажировместимостью позволят повысить качество перевозок в городе.

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Транспорт в Крыму