Керчь получила 50 новых автобусов для городских перевозок

Новые автобусы куплены на деньги правительства Москвы по поручению президента Путина

Керчь получила 50 новых автобусов для муниципального автопарка. Уже 1 января они выйдут на 10 городских маршрутов.

- Все автобусы 2020 года выпуска, они оснащены системой кондиционирования воздуха, тахографами, программно-техническими комплексами видеонаблюдения, аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС), системой автоматизированного контроля оплаты проезда, - сообщили в администрации Керчи. - Работают на компримированном природном газу, имеют опцию «Доступная среда» (для людей с ограниченными возможностями), систему электронного информирования пассажиров (электронное табло, бегущая строка, аудио-информирование). Длина автобусов 8800 м, общая пассажировместимость 59 человек, мест для сидения 29.

Подвижной состав, работающий на муниципальных маршрутах Керчи, давно требовал обновления. Комфортабельные новые автобусы среднего класса с большей пассажировместимостью позволят повысить качество перевозок в городе.

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