Погода в Крыму на 19 декабря: сыро и тепло до +7

На ЮБК облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 декабря на Крымском полуострове холодновато и влажновато.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром туман, гололед. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Днем тепло до +7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем температура воздуха до +6°.

Температура воды в Черном море 6°…12°.

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