Аксенов рассказал, где в Крыму появятся новые больницы

На полуострове появятся новые больницы Фото: Александра Тимощенко

В следующем году на полуострове появится техническое задание по строительству новых больниц в Ялте и Феодосии, сообщил во время пресс-подхода в новом многофункциональном медцентре им. Семашко глава Крыма Сергей Аксенов. - Городскими властями уже был выделен участок земли на 20 гектаров для строительства больницы на 450 койкомест. В 2021 году мы подготовим проектную документацию, технико-экономическое обоснование будет готово в феврале. По поручению президента строить будет ФМБА, - отметил глава.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Симферополе официально открылся новый медцентр им. Семашко.

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