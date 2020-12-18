В Крыму на дистанционном обучении находится больше 3 тысяч человек. Фото: Архив "КП"

В Крыму учиться по домам распустили 138 классов в 71 школе. Помимо этого, на карантин закрыли 28 детсадовских групп.

На данный момент из-за нестабильной эпидемиологической обстановке на дому обучается 3 тысячи 269 крымских школьников. Полностью на карантин закрыта школа в Кировском районе, также на дистанционное обучение отправили 138 классов в 71 школе.

Из общего числа отправленных на карантин групп дошкольников 20 закрыли на карантин из-за коронавируса, а 8 – из-за ОРВИ. Всего по домам распустили 653 воспитанников детских садов.

Родителям напомнили, что при посещении общественных мест важно соблюдать масочный режим, а при появлении первых симптомов болезни особое внимание стоит уделить диагностике, своевременной изоляции и безотлагательному лечению.

Напомним, 2 декабря стало известно, как в крымских школах пройдут новогодние утренники. Так, роли Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев будут распределены между детьми. Помимо этого, на праздник не допустят родителей и других посторонних.

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