К новому медцентру им. Семашко в Симферополе запустят автобусный маршрут

Со временем количество транспорта к медцентру могут увеличить Фото: Александра Тимощенко

До конца года к новому медцентру им. Семашко, официальное открытие которого прошло сегодня, 18 декабря, пустят новый автобусный маршрут, сообщил журналистам Сергей Аксенов.

- Новые маршруты обеспечим до конца этого года, техники хватает. Работа ведется Минтрансом с администрацией Симферополя. Добраться до больницы скоро можно будет без проблем, - рассказал глава.

Также Аксенов добавил, что со временем количество транспорта к медцентру могут увеличить. Все зависит от пассажиропотока.

Напомним, в Симферополе 18 декабря официально открыли мнофункциональную клинику им. Семашко. Министр здравоохранения провел Сергею Аксенову экскурсию по новой больнице.

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