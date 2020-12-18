В Крыму снизилась стоимость на молоко и яйца. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК.

В Крыму упали цены на молоко, яйца и другие товары первой необходимости. По словам местных властей, ситуация остается стабильной.

- Зафиксировали снижение цен на 3,3% на молоко первого сорта, на 2,6% - куриные яйца 1 категории, на 2% - картофель, на 1,5% - капусту, на 29% - лук репчатый, на 4,7% - рыбу замороженную, - сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

При этом в Крыму на 4% подорожали томаты и яблоки.

Напомним, за ценами на продукты по всей стране будут смотреть внимательнее. Так, на некоторые продукты в Крыму установят фиксированные цены, которые будут действовать с 16 декабря 2020 года до 31 марта 2021 года. К примеру, масло подсолнечное рафинированное не будет стоить больше 110 рублей за 1 литр, включая НДС 10%, а сахар - 46 рублей за килограмм.

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