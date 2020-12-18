Улицу Менделеева в Симферополе перекроют на выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе на выходные перекроют движение по улице Менделеевой из-за ремонтных работ.

Ограничения на участке от улицы Суворовской до проспекта Кирова будут действовать с 6.00 19 декабря до 23.00 20 декабря 2020 года. Движение перекрывают в связи с укладкой асфальта.

Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать это при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути объезда, сообщили в пресс-службе Минтранс РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50