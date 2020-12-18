Видео, как горит автомобиль на Евпаторийском шоссе

Автомобиль загорелся за несколько минут. Фото: AMS Simferopol

Вечером в пятницу на Евпаторийском шоссе загорелся легковой автомобиль Deo nexia, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сообщение о возгорании поступило в пожарное отделение в 17.00. К месту сразу выехали спасатели и потушили пожар спустя несколько минут после прибытия.

По информации пресс-службы ведомства, во время возгорания никто не пострадал.

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