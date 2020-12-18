В Симферополе самосвал сбил насмерть пенсионера

Пенсионера сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Симферополе 17 декабря грузовой самосвал сбил насмерть пенсионера.

ЧП произошло в районе Бородинского кольца на нерегулируемом пешеходном переходе. Грузовик ехал по Объездной дороге, поворачивая на проспект Победы. В это время 78-летний мужчина переходил автотрассу.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте, сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД МВД по РК. На данный момент по факту аварии проводится проверка.

Напомним, на Евпаторийском шоссе вечером 18 декабря горел легковой автомобиль марки Deo nexia. На месте происшествия работала дежурная бригада спасателей. Пострадавших, по данным пресс-службы МЧС по РК, нет.

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