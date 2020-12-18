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В Крыму разобрали на запчасти около 70 новых автобусов «Горавтотранса»

Закупленные два года назад машины два года простояли без дела, затем были разукомплектованы
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Разобранные автобусы восстановят за средства из республиканского бюджета.

Разобранные автобусы восстановят за средства из республиканского бюджета.

Фото: Архив "КП"

Сотрудники правоохранительных органов Крыма выясняют, на каком основании почти половина новых автобусов МУП «Горавтотранс» сначала простояла без дела, а затем оказалась разобрана на запчасти.

- К сожалению, прежнее руководство МУП «Горавтотранс» развалило предприятие. Из 148 автобусов 68 новых - полученных два года назад - стояли вдоль стенок, а затем были разукомплектованы на запчасти, - пояснил на пресс-подходе глава Крыма Сергей Аксенов.

Машины, по его словам, восстановят на средства из республиканского бюджета. На это дело уже выделили 92 миллиона рублей.

- Буквально в первом квартале они тоже в строй встанут. Новые маршруты будут обеспечены, - заверил Аксенов.

Напомним, в 2018 году руководство предприятия закупило в лизинг новые автобусы. Количество техники в парке достигло 148 единиц, но при этом на маршруты вышло лишь 125 из них.

Крымские власти также планировали в ноябре 2018 года приобрести для госперевозчика Симферополя 100 автобусов марки «Лиаз» за миллиард рублей.

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