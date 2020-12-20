В Симферополе и Севастополе 21 декабря частично пропадет электричество

Света не будет несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет);
пер. Карьерный, 32-48 (чет), 15/7(нечет);
ул. Луговая, 6;
ул. Желябова, 32-44(чет), 37/1-37/11(нечет);
ул. Маяковского, 6а
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
село Орлиное: церковь, р. «Шалаш»
с 9.00 до 13.00
ул. Степаняна 2-А,4
с 9.00 до 17.00
ул. Адмирала Юмашева 13,15,15-А,15-Б,15-В,17-А,17-Б;
ул. Адмирала Фадеева 21-А, Б, В, Г,27-Ж,27-Е,29-А, Б, В, Г, Д,31-И,31-К,33-А, Б, В, Г, Д;
ул. Героев Бреста 21;
ул. Новикова 20-А,20-Б,20-26
село Черноречье: пер. Магистральный 2-52,7-Б,1-11; ул. Магистральная 12-А
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50