В Симферополе и Севастополе 21 декабря частично пропадет электричество

Света не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет);

пер. Карьерный, 32-48 (чет), 15/7(нечет);

ул. Луговая, 6;

ул. Желябова, 32-44(чет), 37/1-37/11(нечет);

ул. Маяковского, 6а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Орлиное: церковь, р. «Шалаш»

с 9.00 до 13.00

ул. Степаняна 2-А,4

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева 13,15,15-А,15-Б,15-В,17-А,17-Б;

ул. Адмирала Фадеева 21-А, Б, В, Г,27-Ж,27-Е,29-А, Б, В, Г, Д,31-И,31-К,33-А, Б, В, Г, Д;

ул. Героев Бреста 21;

ул. Новикова 20-А,20-Б,20-26

село Черноречье: пер. Магистральный 2-52,7-Б,1-11; ул. Магистральная 12-А

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