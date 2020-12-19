Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 354 человека

За сутки выздоровели 380 пациентов.
Фото: Архив "КП"
За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 354 человека.
При этом у 21 пациента не было никаких симптомов COVID-19.
- Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 82 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Республике 18 декабря в специализированных лабораториях на коронавирусную инфекцию протестировали 4365 человек. За сутки выздоровели 380 пациентов.
С начала наблюдений в Республике Крым от COVID-19 излечились уже 16 300 человек.
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