Погода в Крыму на 20 декабря: мокрый снег, дождь и тепло до +7

На полуострове облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 декабря на Крымском полуострове покажет свой норов зима.
- В Симферополе облачно. Небольшой мокрый снег, дождь. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло до +7°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море 6°…12°.
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