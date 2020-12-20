Погода в Крыму на 20 декабря: мокрый снег, дождь и тепло до +7

На полуострове облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 декабря на Крымском полуострове покажет свой норов зима.

- В Симферополе облачно. Небольшой мокрый снег, дождь. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло до +7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море 6°…12°.

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