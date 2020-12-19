За сутки в Крыму скончались 8 человек с COVID-19

Напомним, в минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 354 человека. Фото: Архив "КП"

В Крыму за вчерашний день скончались восемь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего же с начала пандемии в Республике официально зафиксировано 415 летальных случаев исходов, связанных с коронавирусом.

Как утверждают специалисты, большинство заболевших умирают не от самого вируса, а от сопутствующих осложнений, вызванных COVID-19 — чаще всего речь идет о пневмонии.

В зоне риска находятся люди преклонного возраста и имеющие хронические заболевания органов дыхания.

Напомним, в минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 354 человека.

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