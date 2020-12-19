Прокуратура потребовала от властей обезопасить 20 улиц в Симферопольском районе

Надзорный орган обратился с иском в суд. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Симферопольского района потребовала обезопасить 20 улиц, которые находятся в границах муниципалитета.

Ранее прокуратура совместно с ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району проверили ряд улиц муниципалитета на соответствие местных дорог нормам безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что на 20 улицах нет искусственного освещения, а проекты организации дорожного движения на них не разработаны.

Более того, на дорогах не везде есть дорожная разметка, тротуары и пешеходные дорожки, а остановки общественного транспорта не обустроены.

- С целью устранения выявленных нарушений в Симферопольский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Симферопольского района устранить нарушения и привести территорию дорог местного значения в надлежащее состояние, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Иск сейчас рассматривает суд.

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