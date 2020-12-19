Симферополец украл у фермера зерна на миллион рублей

Ушлый бизнесмен мошенническим путем присвоил крупную партию пшеницы фермерского хозяйства, а затем продал товар другой фирме.

В Красноперекопске житель Симферополя похитил у одного из крупных фермеров более 115 тонн пшеницы на сумму около миллиона рублей.

Сотрудники МВД выяснили, что 41-летний симферополец был посредником в сделках купли-продажи зерна. В июне 2019 года ушлый бизнесмен мошенническим путем присвоил крупную партию пшеницы фермерского хозяйства, а затем продал товар другой фирме.

- Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

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