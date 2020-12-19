В Симферополе оштрафовали 14 нелегальных торговцев елок

фото: Администрация Симферополя
В Симферополе за пять дней оштрафовали 14 нелегальных торговцев новогодних елок.
В крымской столице с 15 декабря начали работать елочный базары. Власти города ежедневно совершают рейды, чтобы выявить нарушителей.
Так, с 14 по 18 декабря составлено 14 административных протоколов за продажу елей и сосен в неустановленных местах.
- Данные мероприятия будут проводиться органами местного самоуправления вплоть до 31 декабря 2020 года на ежедневной основе, – рассказал начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Тарон Мовсесян.
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