Владелец мусоросортировочного завода Симферополя должен банку около 120 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"

Владельца мусоросортировочного завода в микрорайоне Каменка Симферополя обязали вернуть банку больше 118 миллионов рублей задолженности по кредитному договору.

- Взыскать солидарно в пользу РНКБ Банк с ООО «ЭкоПром Крым» сумму задолженности по кредитному договору в размере 118 миллионов 696 тысяч 542 рубля 16 копеек, - указано в решении Киевского районного суда крымской столицы, опубликованном на портале судебныерешения.рф.

На заложенное и находящееся в ипотеке имущество также удовлетворяется взыскание. Помимо этого, предприятие обязали выплатить судебные издержки.

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