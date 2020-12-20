В Крыму за сутки зарегистрировали 357 случаев заражения COVID-19.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Крыму за сутки выявили 357 новых случаев заражения COVID-19. В 16 из них болезнь развивалась бессимптомно.
Из общего числа зараженных 277 человек, почувствовав неладное, самостоятельно обратились к врачу за медицинской помощью. Еще 80 нашли среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными.
- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1606 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.
За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 16 тысяч 392 человек. Умерло за этот же период 415 человек.
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