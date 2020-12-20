В Крыму скончалось еще 7 COVID-положительных пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму зафиксировали еще 7 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции достигло 422 человек.

Напомним, в регионе за сутки выявили 357 новых случаев заражения COVID-19, в 16 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего количество инфицированных самостоятельно к врачу за медицинской помощью обратилось 277 человек. Еще 80 нашли среди контактировавших с ранее заболевшими.

За сутки в крымских лабораториях провели 1606 тестов на COVID-19. За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 16 тысяч 392 человека.

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