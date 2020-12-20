В аэропорту Симферополя задержали 9 рейсов из-за тумана. Фото: Архив "КП"

В международном аэропорту «Симферополь» из-за тумана задержали 9 рейсов, еще два отменили. Пассажирам придется ждать вылета больше трех часов. Самолеты должны были улететь в Москву, Самару, Екатеринбург, Казань и Якутск.

- Отменен рейс до Москвы. Также из-за неблагоприятных погодных условий задерживается вылет и прибытие 9 рейсов, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 15 декабря в симферопольском аэропорту также задержали два рейса, еще один – отменили из-за туманов. Пассажиры должны были лететь в Москву.

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