В районе Гаспры столкнулись эвакуатор и ВАЗ, есть пострадавшие

В районе Гаспры столкнулись эвакуатор и ВАЗ. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте

На автотрассе недалеко от поселка Гаспра вечером 19 декабря столкнулись эвакуатор и легковой автомобиль марки «Жигули». По предварительным данным, есть пострадавшие.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На них видно, как большегруз смял белую легковую машину передними колесами.

При этом трасса выглядит мокрым, а дорожная разметка, попавшая на фото, указывает на то, что авария произошла на месте слияния транспортных потоков. Возможно, один из виновников аварии нарушил ПДД, не уступив дорогу.

В комментариях очевидцы также упомянули, что водитель «Жигулей» жив – его успели откачать прибывшие на место происшествия медики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50