На площади Ленина в Симферополе засиял главный символ Нового года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

На площади имени Ленина Симферополя в День Святого Николая Чудотворца состоялась торжественная церемония открытия главного новогоднего символа республики.

Елку и тематические инсталляция зажигали Дед Мороз и Снегурочка вместе с руководством города: мэром Еленой Проценко и председателем горсовета Виктором Агеевым.

- В этом году были невзгоды. Хочу пожелать, чтобы они остались в уходящем году, а все самое лучшее мы забрали в новый 2021 год. Всем добра и благополучия! – поздравил во время церемонии жителей крымской столицы Агеев.

К поздравлениям присоединилась и мэр Симферополя.

- Не забудьте загадать свои желания, ведь Новый год - это время чудес. Я вам желаю здоровья и удачи, и пусть непременно в вашей жизни будет чудо! С праздником! – отметила Проценко.

Напомним, в этом году на площади имени Ленина поставили новую елку. Ее «необычный» вид вызвал у горожан возмущение. Многие также задавались вопросом, куда делась елка, купленная в 2016 году за 8 миллионов рублей. «Пропажа» нашлась довольно быстро: ее установили на железнодорожном вокзале столицы.

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