Погода в Крыму на 21 декабря: снег и тепло до +7

В Крым пришла настоящая зима.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 декабря на Крымском полуострове продолжает проявлять свой характер матушка Зима.
- В Симферополе небольшой снег, мокрый снег. Местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем около 0°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.
На Южном берегу Крыма временами мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло до +5… +7°.
Температура воды в Черном море 6°…12°.
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