Погода в Крыму на 21 декабря: снег и тепло до +7

В Крым пришла настоящая зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 декабря на Крымском полуострове продолжает проявлять свой характер матушка Зима.

- В Симферополе небольшой снег, мокрый снег. Местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем около 0°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.

На Южном берегу Крыма временами мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло до +5… +7°.

Температура воды в Черном море 6°…12°.

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