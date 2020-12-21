В Крыму за сутки зарегистрировали 350 новых случаев коронавируса

За последние сутки количество выздоровевших составляет 18 человек.
Фото: Александра Тимощенко
В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировали 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его информации, из общего количества всего 16 заболевших переносят болезнь без симптомов.
- Из общего количества заболевших 246 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.
За последние сутки на коронавирусную инфекцию обследовано 7073 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 18 человек, выздоровевших за весь период – 16 410 человек.
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