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Коронавирус Covid-19

В Крыму за сутки зарегистрировали 350 новых случаев коронавируса

16 человек переносят болезнь без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За последние сутки количество выздоровевших составляет 18 человек.

За последние сутки количество выздоровевших составляет 18 человек.

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировали 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его информации, из общего количества всего 16 заболевших переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 246 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

За последние сутки на коронавирусную инфекцию обследовано 7073 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 18 человек, выздоровевших за весь период – 16 410 человек.

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