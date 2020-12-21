За последние сутки от коронавируса в Крыму скончалось 8 заболевших

Всего на прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 350 человек. Фото: Архив "КП"

За последние сутки коронавирус унес жизни еще восьми заболевших, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Таким образом, общее количество летальных случаев в республике составляет 430.

Напомним, всего на прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 350 человек, 16 из них переносят болезнь без симптомов.

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