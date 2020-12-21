В Феодосии снимают мелодраму о девушке, чья жизнь рушится после гибели мужа. Фото: телеканал Россия.

В Феодосии полным ходом идут съемки мелодрамы «Побег Анны», который расскажет зрителям о героине, чья жизнь рушится в одночасье после гибели любимого мужа.

Роль Анны – главной героини мелодрамы – сыграет Алла Юганова, роль любимого мужа отдали Кириллу Гребенщекову. Помимо этого, у Анны есть лучшая подруга Полина, которую сыграет Екатерина Вулченко. Режиссером картины выступил Владимир Нахабцев, сообщает Крымское информационное агентство.

Сюжет киноленты повествует о главной героине, которая вместе с любимым мужем мечтает о ребенке. У нее есть все, о чем только можно мечтать, и единственное, что омрачает жизнь – беременность, которой все нет и нет.

В какой-то момент любимый муж погибает в автокатастрофе, и с этого момент жизнь девушки начинает катиться под откос. Близкая подруга поддерживает вдову, однако Анне начинает казаться, что Полина что-то от нее скрывает. Героине предстоит к событиям пятнадцатилетней давности и понять, кто ей на самом деле друг, а кто враг.

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