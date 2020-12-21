Инвестор будет арендовать земли винзавода «Массандра» у правительства Крыма.

Земля, на которой расположен крупнейший виноградарско-винодельческий комбинат «Массандра», остается в собственности Крыма. Республиканские власти также полностью контролируют права трудового коллектива.

- Собственник будет арендовать данную землю. Мы также договорились, что никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а количество работающих увеличится, - написал в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

Правительство также компенсирует инвестору половину затрат, связанных с закладкой виноградников и садов в Крыму.

- Данная мера оказывается, в первую очередь, при поддержке федерального бюджета. Предполагается, что в ближайшее время собственник представит план развития предприятия, - отметил Аксенов.

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