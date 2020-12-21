Эксперты Sina: РФ способна предотвратить попытку Украины отнять Крым

Россия способна предотвратить попытку Украины отнять Крым силой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина может предпринять попытку насильственно отнять Крым у России. К таким выводам пришли китайские эксперты после того, как на очередном заседании ООН приняли резолюцию, призывающую Москву вывести войска с полуострова.

- Полуостров Крым имеет важнейшее геополитическое значение. Он так удачно расположен, что владение этими территориями позволяет держать под контролем все Черное море, - уточняют в китайском издании Sina.

Российские военные уже готовы к возможным попыткам Киева и стран НАТО захватить Крым силой. Так, за последние годы была существенно укреплена мощь Черноморского флота, в составе которого развернули семь подлодок и несколько десятков надводных кораблей.

Воздушные границы республики охраняются многочисленными истребителями, включая Су-27, Су-30 и Су-35, которые способны не только сдержать американские самолеты пятого поколения, но также выполнять задачи по поражению наземных целей.

- Можно сказать, что в настоящее время Россия полностью контролирует воздушное пространство над Крымом, - добавили в китайском СМИ.

По словам экспертов, Крым находится под охраной 60 тысяч российских военных. Такого количества вполне достаточно для отражения массированной атаки противника.

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