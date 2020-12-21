В Крыму с июля 2021 года подорожает кубометр воды на 3,6%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Крыма с июля следующего года будут платить за кубометр воды на 3,6% больше.

- С 1 июля 2021 года предельная стоимость кубического метра питьевой воды для населения не превысит 32,69 рублей. Уровень тарифа на водоотведение также составит не более 32,69 рублей за кубометр, - подчеркнули в пресс-службе госкомитета по ценам и тарифам РК.

Напомним, из-за продолжительной засухи крымские власти с конца августа ввели почасовое водоснабжение в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще 39 населенных пунктах.

В Ялте также начали подавать воду по графику, а у жителей Евпатории с 26 ноября пропало горячее водоснабжение. Возобновить его местные власти пообещали к Новому году после ввода в строй второй ветки Вилинского водозабора.

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