В Крыму с июля 2021 года на 3,6% подорожает теплоэнергия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму с июля следующего года вырастут тарифы на тепловую энергию. Повышение цен коснется абонентов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», АО «КрымТЭЦ», МУП «Ялтинские тепловые сети», МУП ГПЩ «Азов» и МУП «Тепловые сети».

- Изменение тарифов на тепловую энергию для населения в 2021 году произойдет 1 июля и составит 3,6%. Таким образом, уровень предельного тарифа на тепловую энергию для населения с 1 июля 2021 года составит 2382,80 рублей на гигакалорию, - сообщили в пресс-службе Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма.

Напомним, глава Крыма подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги с середины 2021 года. Соответствующий документ можно найти на официальном сайте правительства региона.

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