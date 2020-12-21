В новый состав Госсовета РФ вошли два представителя от Крыма

Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета РК. Фото: REUTERS
В России утвержден состав Госсовета, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В Государственный совет во главе с президентом вошли больше 100 человек, среди которых председатели Госдумы, министры, главы субъектов, представители общественных объединений.
В новом составе Госсовета Крым представят глава республики Сергей Аксенов и председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.
Всего в новый состав взяли двоих руководителей муниципального уровня - представителя Евпатории и Челябинской области. Губернатора Михаила Развозжаева приняли от Севастополя.
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