В новый состав Госсовета РФ вошли два представителя от Крыма

Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета РК. Фото: REUTERS

В России утвержден состав Госсовета, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В Государственный совет во главе с президентом вошли больше 100 человек, среди которых председатели Госдумы, министры, главы субъектов, представители общественных объединений.

В новом составе Госсовета Крым представят глава республики Сергей Аксенов и председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.

Всего в новый состав взяли двоих руководителей муниципального уровня - представителя Евпатории и Челябинской области. Губернатора Михаила Развозжаева приняли от Севастополя.

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