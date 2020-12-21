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Крымские власти продлили до мая 2022 года мораторий на курортный сбор

К такому решению пришли из-за большого числа обращений турбизнеса
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Крымские власти продлили до мая 2022 года мораторий на курортный сбор.

Крымские власти продлили до мая 2022 года мораторий на курортный сбор.

Фото: "КП" Архив

В Крыму продлили мораторий до мая 2022 года на введение курортного сбора средств. К такому решению региональные власти пришли во время очередного заседания Госсовета из-за многочисленных обращений турбизнеса, волнующихся за адаптацию к новой структуре турпотока.

Помимо этого, владельцы отелей также убеждены, что ввод дополнительных платежей несвоевременен из-за COVID-19.

- До начала взимания курортного сбора необходимо провести ряд мероприятий, в том числе отработать механизм по легализации деятельности физических лиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений в наем в курортных регионах, - отмечается в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте правительства.

Однако при введении курортного сбора в следующем году возрастают риски перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств размещения.

Помимо этого, может возникнуть неравные условия конкуренции для легальных средств размещения, что не даст возможности в полной мере обеспечить поступления доходов от платы за пользование инфраструктурой.

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