Крымские власти продлили до мая 2022 года мораторий на курортный сбор. Фото: "КП" Архив

В Крыму продлили мораторий до мая 2022 года на введение курортного сбора средств. К такому решению региональные власти пришли во время очередного заседания Госсовета из-за многочисленных обращений турбизнеса, волнующихся за адаптацию к новой структуре турпотока.

Помимо этого, владельцы отелей также убеждены, что ввод дополнительных платежей несвоевременен из-за COVID-19.

- До начала взимания курортного сбора необходимо провести ряд мероприятий, в том числе отработать механизм по легализации деятельности физических лиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений в наем в курортных регионах, - отмечается в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте правительства.

Однако при введении курортного сбора в следующем году возрастают риски перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств размещения.

Помимо этого, может возникнуть неравные условия конкуренции для легальных средств размещения, что не даст возможности в полной мере обеспечить поступления доходов от платы за пользование инфраструктурой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50