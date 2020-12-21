В Симферополе и Севастополе 22 декабря частично пропадет электричество

Свет исчезнет временно.
22 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Амурская, 2-46(чет), 1-89(нечет);
ул. Депутатская, 24-48(чет), 9-15(нечет);
ул. Киевская, 5, 9/1, 11-15/2 (нечет);
ул. Коцюбинского, 2-14(чет), 1-19(нечет);
ул. Лебедева, 1-25; ул. Солнечная, 2-30 (чет),
1-33(нечет); пер. Ялтинский, 8-15;
ул. Мате Залки, 1а
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Комбрига Потапова, д. 12, 14, 16, 18 ,20; ул. Шостака, д. 5,
село Черноречье: пер. Магистральный, 2-52, 7-Б, 1-11; ул. Магистральная, 12-А
с 8.00 до 17.00
Пр. Победы 2, 4, 8, 12, 12-а, 16-28 (чет), 32
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