В Симферополе и Севастополе 22 декабря частично пропадет электричество

Свет исчезнет временно.

22 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская, 2-46(чет), 1-89(нечет);

ул. Депутатская, 24-48(чет), 9-15(нечет);

ул. Киевская, 5, 9/1, 11-15/2 (нечет);

ул. Коцюбинского, 2-14(чет), 1-19(нечет);

ул. Лебедева, 1-25; ул. Солнечная, 2-30 (чет),

1-33(нечет); пер. Ялтинский, 8-15;

ул. Мате Залки, 1а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Комбрига Потапова, д. 12, 14, 16, 18 ,20; ул. Шостака, д. 5,

село Черноречье: пер. Магистральный, 2-52, 7-Б, 1-11; ул. Магистральная, 12-А

с 8.00 до 17.00

Пр. Победы 2, 4, 8, 12, 12-а, 16-28 (чет), 32

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