Украина может принять закон о запрете возобновления подачи воды в Крым. Фото: Архив "КП"

На Украине могут принять закон о запрете возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. В Верховную раду уже внесли соответствующий проект.

- Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей, - отметил в своем Facebook автор документа и по совместительству депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Важность закона Гончаренко аргументировал тем, что на Украине уже неоднократно поднималась тема о восстановлении водоснабжения Крыма. И потому сейчас, по словам депутата, важно закрепить запрет в действующем законодательстве.

Напомним, в 2014 году Украина прекратила подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, что привело к колоссальным убыткам: часть сельхозпредприятий закрылись, а водохранилища региона стали регулярно пересыхать.

На данный момент в Крыму ребром стоит вопрос дефицита воды. Так, жителей многих городов полуострова перевели на почасовое водоснабжение.

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