Крымские энтузиасты восстановили уникальный советский телескоп

Телескоп «Синтез» построили в 1977 году. Фото: из архива Сергея Назарова

В Бахчисарайском районе астрофизическая обсерватория получила первые научные данные с телескопа, который простоял в бездействии 35 лет. Эта возобновлённая работа - большой результат исключительного энтузиазма молодых учёных и их друзей, сообщает ForPost.

Этот экспериментальный телескоп «Синтез» построили в Крымской обсерватории во время «холодной» войны. В тот момент СССР сражался со странами Запада не только в мощном вооружении, но и в научных достижениях. Это требовало создания очень мощного оборудования, как телескоп для наблюдения за космосом. Ученые быстро осознали, что просто увеличить телескоп – нерационально, поэтому появилась идея усовершенствовать запчасти.

Сам ученый увидел инструмент своими глазами только спустя много лет, но несмотря на это, телескоп отлично сохранился.

Сейчас «Синтез» работает с современным 350-миллиметровым зеркалом. Полученные с помощью него результаты ученые вскоре соберут в статью для публикации в мировых научных журналах.