Погода в Крыму на 22 декабря: снег, гололед и тепло до +6

В Крыму на дорогах гололедица. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 декабря на Крымском полуострове, как и накануне, командует южная матушка Зима: снег да гололед. Небо же везде и всюду затянуто облаками.

- В Симферополе небольшой снег. Местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 0…-2°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: утром небольшой снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +3°. Гололедица.

На Южном берегу Крыма временами мокрый снег. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Днем тепло до +4… +6°.

Температура воды в Черном море 7°…12°.

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