В Крыму за сутки COVID-19 выявили у 354 человек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 354 человек. В 7 случаях болезнь развивалась бессимптомно.
- Из общего количества заболевших 305 выявлены при обращении за медицинской помощью. Еще 49 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - написал глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.
За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 обследовали 1010 человек.
За весь период с начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 16 тысяч 674 человека. Скончалось за тот же период 430 COVID-положительных пациента.
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