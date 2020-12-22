В Крыму за сутки COVID-19 выявили у 354 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 354 человек. В 7 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 305 выявлены при обращении за медицинской помощью. Еще 49 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - написал глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 обследовали 1010 человек.

За весь период с начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 16 тысяч 674 человека. Скончалось за тот же период 430 COVID-положительных пациента.

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