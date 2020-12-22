В Евпатории пройдет благотворительная фотосессия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники одной из фотостудий Евпатории приглашают жителей и гостей курортного города на благотворительную фотосессию. Необычная акция пройдет 26 декабря с 11.00 до 13.00.

Особенность этой фотосессии в том, что желающие могут привести своих питомцев. Создать интересную акцию организаторов вдохновила собака по имени Чука, являющаяся подопечной Евпаторийского фонда помощи животным «От сердца к сердцу».

- В компании с учредителем фонда Ириной Харченко Чука с легкой лапы запустила такой нужный и такой добрый проект. Присоединяйтесь! – объясняют сотрудники фотостудии, слова которых приводит Крымская газета.

Акция пройдет в формате экспресс-фотосессии: на каждую съемку будут отводить не больше 15 минут. Модели получат все удачные кадры в цветокоррекции. Цена за вход – 500 рублей, однако неравнодушные смогут опустить в бокс любую сумму. Все собранные средства отправят на помощь бездомным животным.

Стать участником акции можно, позвонив по телефону +7 (978) 55-94-871.

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