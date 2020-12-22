В Крыму скончалось еще 8 COVID-положительных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Крыму зафиксировали еще 8 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, число скончавшихся от коронавируса за весь период пандемии в Крыму достигло 436 человек.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 354 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 305 человек самостоятельно обратились к врачу за медицинской помощью, почувствовав неладное. Еще 49 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

За сутки в лабораториях Крыма провели 1010 тестов на коронавирус. За весь период с начала пандемии в регионе болезнь успешно побороло 16 тысяч 674 человека.

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