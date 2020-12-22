При проверке изъятия детей в Крыму найдены серьезные нарушения

Кузнецова выезжала в Крым, чтобы проверить работу местных органов опеки Фото: Иван МАКЕЕВ

Изъятие приемных детей у многодетной симферопольской семьи Тоцких, которое в начале декабря так активно обсуждалось в СМИ, вызвало шумиху даже на федеральном уровне. Историей заинтересовалась российский омбудсмен Анна Кузнецова, она стала разбираться в ситуации и даже организовала проверку законности действий органов опеки.

Проверку проводили сотрудники Главного следственного управления СК РФ и прокуратура. Специалисты выяснили, что работа между органами системы профилактики и опеки не налажена, а акты, описывающие условия проживания детей, составлялись формально. В документах не было информации о реальном положении дел.

- В органе опеки Симферопольского района элементарно не хватало сотрудников, долгое время не были заняты штатные должности. У некоторых представителей органа опеки даже не было профильного образования, - рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Сотрудники аппарата встречались с представителями органов опеки, изучали документы, беседовали с детьми и их приемными родителями. Дети подтвердили факт жесткого обращения с ними, а органы опеки ранее были невнимательны и не зафиксировали эту информацию. Поэтому им и не хватало правовых оснований для изъятия ребят.

Все материалы по результатам проверки отправили в Генпрокуратуру РФ, СК же возбудил уголовные дела.

- Деятельность органов опеки в целом по стране можно назвать не удовлетворительной. С начала года жалоб на опеку стало больше, из рост составил 44,5%. Конкретно сотрудники районной опеки в Крыму халатно относились к проверкам условий жизни, также было формальное сопровождение приемных семей. Между органами системы профилактики и органами опеки были не налажены контакты, - добавили в ведомстве.

Кроме этого, было недостаточно профессиональных сотрудников. А расторжение договора с приемными родителями составляли непоследовательно.

Ситуация показала, что в работе соцслужбы нужны срочные изменения. Властям Крыма было предложено создать совет по защите семьи и детства при региональном Министерстве образования. Кузнецова уже направила материалы по этому поводу главе Крыма Сергею Аксенову.

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